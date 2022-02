D’après la presse espagnole, Sergio Ramos ne sera pas remis à temps pour le match retour face au Real Madrid.

Officiellement forfait pour la réception de l’AS Saint-Étienne ce samedi (21h), Sergio Ramos se remet toujours d’une blessure au mollet contractée en janvier dernier. « La personne qui souffre le plus c’est Sergio. […] On essaye de l’aider avec tous nos moyens », a confié Mauricio Pochettino au sujet du défenseur de 35 ans, qui n’a disputé que 4 petits matchs de Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. Difficile pour l’heure d’estimer sa date de retour sur les terrains, même si le club a annoncé que pour Ramos, « la reprise de la course est envisagée en milieu de semaine prochaine ».

Dans son édition du jour, Marca assure que Sergio Ramos ne sera pas du déplacement à Santiago Bernabeu le 9 mars prochain. Une bonne nouvelle pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui doivent se rattraper de la défaite (0-1) lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Le média espagnol précise que le retour de Ramos serait plutôt attendu vers la fin du mois de mars.