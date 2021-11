Titulaire hier après-midi en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain pour la toute première fois de la saison, l’ancien international espagnol a même pu enfin disputer ses premières minutes sous le maillot parisien. Il était forcément satisfait à 100%

« C’est une sensation unique. Je suis très heureux. C’est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C’est important pour moi d’avoir contribué à aider l’équipe, d’être ici avec le groupe et d’avoir joué 90 minutes. On a fait une bonne performance, on a remporté les trois points et on repart avec la victoire. On doit poursuivre sur cette voie et continuer à travailler. La première période a été très disputée au niveau de la possession. Après l’expulsion du Stéphanois, on a eu plus le contrôle sur le jeu, on s’est procurés plus d’occasions. Tout cela a fait que nous sommes allés chercher un très bon résultat et nous repartons avec la victoire. » Révèle la recrue estivale en zone mixte après la rencontre.