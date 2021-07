Éric Rabesandratana parle du dossier Sergio Ramos qui deviendra un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures.

Selon les propos de l’ancien joueur du club de la capitale, le défenseur central espagnol de 35 ans vient en Ligue 1 avec beaucoup d’ambitions et espère gagner des titres avec sa nouvelle équipe. Voici ce qu’il a confié sur les ondes de « France Bleu Paris ». « Les gens qui durent à un âge important, ce sont vraiment de grands professionnels. Ils sont là pour essayer d’engranger un maximum de trophées et de tout gagner. Je pense que Sergio Ramos est venu au PSG pour tout gagner. Donc j’espère que ça va aider les autres à se transcender encore plus”, commente l’ancien défenseur parisien. “Il travaille beaucoup, il est déterminé, il a envie de réussir et de jouer le plus longtemps possible. C’est un compétiteur […] le mec a toujours la même envie, la même détermination. Je pense qu’il lui reste au moins deux belles saisons à faire. » Si les blessures le laissent tranquille, Ramos peut vraiment apporter un plus à ce Paris Saint-Germain, c’est indéniable.