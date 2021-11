Présent en conférence de presse il y a quelques heures, Lionel Scaloni le sélectionneur de l’Argentine a tenu à calmer le jeu avec Leonardo et le Paris Saint-Germain concernant la condition physique de Lionel Messi.

Devant les médias, le coach de la sélection a pointé du doigt le calendrier et comprend tout à fait l’inquiétude du club de la capitale alors que la Pulga revient de blessure. « Nous avons une relation avec Leonardo, car Walter (Samuel, adjoint de Scaloni) l’a eu comme entraîneur et nous lui avons parlé récemment. Nous comprenons leur position, à cause de ce qui se passe avec les dates de la FIFA et de la Copa America. Pour les clubs, il y a beaucoup de voyages en équipe nationale et c’est ce qui est discuté avec la FIFA. C’est tout à fait compréhensible de la part du PSG, pour une question de calendrier. Il n’y a pas non plus de doute sur le fait que nous sommes dans notre bon droit pour le convoquer et, s’il est disponible, le faire jouer. » Confie-t-il.

Avant de donner des nouvelles de la star argentine : « Leo va bien, il s’est entraîné hier. Il s’est entraîné de manière progressive et un peu à l’écart les premiers jours, mais hier, il est monté en puissance et en principe, il est disponible pour affronter l’Uruguay. Nous avons un dernier entraînement cette après-midi. Si les conditions sont bonnes, vous savez déjà ce que je pense de son jeu et de son rôle dans l’équipe. Nous prendrons la décision finale cette après-midi, mais en principe, il est bien. »