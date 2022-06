Après un prêt réussi au Sporting Portugal cette saison, l’ailier Pablo Sarabia, sous contrat jusqu’en juin 2024, va retrouver la capitale. En conférence de presse ce mardi, l’international espagnol a évoqué son avenir en envoyant un message au champion de France.

Pablo Sarabia sera t-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain ? Prêté au Sporting Portugal où il a brillé, l’international a confié son envie d’avoir un maximum de temps de jeu dans le but de participer à la prochaine Coupe du Monde. Actuellement avec la sélection espagnole où il disputera des matchs de Ligue des Nations, l’ailier droit a mis la pression sur les dirigeants parisien.

« Pour l’instant, et je l’ai dit à mon agent, je souhaite me concentrer sur ces quatre matchs avec l’Espagne. C’est pour moi l’objectif à court terme. Quand ils seront terminés, je devrais évaluer quelle est la meilleure option. Évidemment, ce que je veux c’est jouer et me sentir important, donc nous verrons si la solution est au PSG ou non », a fait savoir l’ancien joueur du FC Séville.

Cette saison, Pablo Sarabia a joué 47 matchs toutes compétitions confondues pour 22 buts et 9 passes décisives.