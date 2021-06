La concurrence au Paris Saint-Germain est forte mais Pablo Sarabia s’accroche. Il explique sa solution.

« C’est compliqué, mais c’est aussi bon pour la concurrence, on a une grande équipe, a indiqué l’international au quotidien El Pais. Mentalement, il faut être très fort. Il y a des fois où tu sens que tu peux jouer un peu plus. Mais un joueur doit être préparé à ça. Dans le football, il y a 60% de mental quand on veut être meilleur chaque jour et rester fort dans les moments difficiles. On a tous connu ça. »