Annoncé sur le départ du PSG depuis son retour de sélection, Pablo Sarabia se rapproche de l’Italie. Un accord serait sur le point d’être conclu pour un échange avec Joaquin Correa.

D’après les informations de « AS », le club de la capitale française pourrait accueillir dans les prochains jours l’ailier argentin qui évolue à la Lazio Rome. Les premières approches faisaient état d’une offre de la Lazio de 12 millions d’euros et Joaquin Correa mais finalement, le deal pourrait se conclure autour de 18 millions d’euros. Selon AS, Joaquin Correa aurait discuté avec Leonardo, le directeur sportif, qui lui aurait assuré de l’envie du PSG de le recruter. Il n’y a plus qu’à finaliser…