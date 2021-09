Touché au genou contre l’OL, Lionel Messi est toujours incertain pour le choc de Ligue des champions de mardi face à Manchester City.

« Peut-il jouer contre City mardi ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours ». En conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a pris des pincettes pour évoquer l’état de santé de son attaquant, Lionel Messi. Sorti en cours de match face à Lyon (2-1), dans l’incompréhension la plus totale, le sextuple Ballon d’Or manquera déjà le match de la 8e journée de Ligue 1 contre Montpellier.

Mais dans la foulée, mardi soir (21h), le Paris Saint-Germain accueillera Manchester City pour un match de poule aux allures de finale de Ligue des champions. Un rendez-vous capital pour lequel Lionel Messi est déjà annoncé incertain si l’on se fie aux informations de la radio RMC. Le joueur devra passer de nouveaux examens ce dimanche, qui confirmeront ou non sa présence sur la pelouse du Parc des Princes la semaine prochaine.