Journaliste sur la chaîne “l’Equipe”, Philippe Sanfourche revient sur la situation qui touche le PSG et notamment les joueurs ayant contracté le covid-19.

Sur “l’Equipe”, il a livré son analyse et trouve que le club donne le bâton pour se faire battre.

“Cela rappelle ce qu’est le PSG, ce qu’il continue d’être et ce qu’il n’est pas encore. La concomitance entre le discours de Nasser qui dit qu’on regarde le club désormais différemment et ça… Et bien, non pas encore, il y a beaucoup de choses à faire évoluer ! Je ne dis pas que ce qui se passe là ne pourrait pas arriver dans un autre club, mais la façon dont le PSG le met en lumière, c’est donner le bâton pour se faire battre ! Encore une fois il donne le sentiment que ce n’est pas sérieux.”