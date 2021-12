Le journaliste Philippe Sanfourche s’est confié sur les premiers mois de Lionel Messi avec le club du Paris Saint-Germain. Il préfère encore attendre un peu avant de tirer une conclusion.

« On ne juge pas Lionel Messi sur quatre mois ! On parle d’un joueur de 34 ans qui a passé l’intégralité de sa carrière dans un des plus grands clubs du monde où il a été déraciné en l’espace de trois jours après avoir vécu un été émotionnel de dingue ! Il gagne la Copa America avec sa sélection, il change de championnat, il change de langue, il arrive dans un nouveau vestiaire, il doit tout refaire… Il ne fait aucune erreur de communication à son arrivée ! Donc dans toute cette première partie de saison, il a eu une gestion intelligente et c’est maintenant qu’il va monter en puissance ! » A-t-il précisé en espérant que la Pulga réalise une belle année 2022.