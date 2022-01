Consultant pour la « Chaîne l’Equipe », Olivier Rouyer ne s’inquiète absolument pas pour le Paris Saint-Germain face à l’OL malgré bon nom d’absents, dont Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma.

« Paris en danger malgré les absents ? Bah non… Il y a d’autres joueurs à commencer par Mbappé et c’est le principal. À partir du moment où Kylian Mbappé est présent sur le terrain, l’équipe adverse a déjà une pression supplémentaire… En plus de ça Lyon n’est pas au mieux de sa forme, on se rappelle de la manière dont ils ont fini l’année 2021, ils n’ont pas eu de reprise… Donc c’est compliqué ! Et je ne vois pas qu’est ce qui empêchera d’être très performant contre Lyon… Je ne vois pas ! Je n’ai pas peur pour Paris. » A précisé l’ancien joueur de l’AS Nancy-Lorraine.