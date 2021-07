Didier Roustan pense que Sergio Ramos devra s’adapter à sa nouvelle équipe mais surtout à l’arbitrage. Selon lui, l’Espagnol ne pourra pas autant discuter avec les arbitres que lorsqu’il évoluait chez les Merengues.

« Physiquement, normalement, ça devrait coller. Mais j’ai un doute par rapport au Ramos qui file des coups. Avec le Real Madrid, il était protégé, et notamment en Ligue des champions parce que c’est là qu’on va l’attendre et tu le prends pour ça, tu ne le prends pas pour le championnat. Avec le PSG, il n’aura pas la même protection donc on va voir comment il fait. » S’est-il exprimé pour la « Chaîne l’Equipe. »

Avant de poursuivre : « Il est intelligent, il va s’adapter de toute manière mais tu ne verras pas le même Ramos. Parce que c’est quand même plus facile quand tu arraches un mec alors que tu arrives avec un mètre de retard, et que comme tu as le maillot du Real Madrid, il faut que tu fasses trois fois cette faute pour avoir un carton jaune, là où tu flirterais avec le rouge si tu avais le maillot du PSG. »