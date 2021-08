Didier Roustan est revenu sur l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et attend une seule et même chose, la décision du joueur parisien.

S’il n’est pas forcément le premier soutien des dirigeants dans ce dossier, Didier Roustan souhaite voir Kylian Mbappé enfin donné sa réponse à sa direction afin d’envisager l’avenir plus sereinement. je comprends qu’il soit dans ses droits mais Mbappé peut à un moment dire à Leonardo ou Nasser : « On ne parle plus de chiffres, je vais au bout de mon contrat et après je m’en vais’ et donc le problème est réglé. C’est peut-être ça qu’on peut reprocher à Mbappé, c’est de ne pas donner sa position. Quelle qu’elle soit, tu es dans ton droit (…) S’il ne s’exprime pas, ça veut dire qu’ils sont en pourparlers et qu’avec son papa et ses proches ils discutent argent. Mbappé, il faut juste qu’il nous dise : ‘je vais au bout de mon contrat et je m’en vais ou je vais prolonger parce que je veux continuer ici’.” A-t-il déclaré dans « l’Equipe du Soir. »