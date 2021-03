Jérôme Rothen se confie sur le match de Ligue des champions face au Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain. Il reste confiant pour affronter le champion d’Europe en titre.

Jérôme Rothen, consultant pour RMC, estime que les Parisiens peuvent rivaliser avec les Bavarois. « Tout dépendra de Neymar et de la capacité de Mbappé à être performant et efficace. Neymar n’avait pas été bon en finale. Il s’est mis une pression incurable. Et puis surtout Verratti. Verratti était blessé à Lisbonne. Il était revenu en fin de match sur la demie… Si Verratti et Neymar sont en forme, je suis sûr que le PSG fera match avec le Bayern. Même s’il y a des interrogations et des doutes, on peut s’imaginer qu’ils arrivent à faire un grand match à Munich », a-t-il expliqué.