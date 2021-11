Jérôme Rothen est revenu sur le match de Neymar vendredi soir au Parc des Princes face au LOSC en Ligue 1 et il trouve que le Brésilien doit faire beaucoup plus.

« Quand on me dit que Neymar a fait un gros match contre Lille, monsieur Leonardo vous ne pouvez pas dire cela aux amateurs de football et aux supporters. Les supporters parisiens ont vu le match de Neymar. Ils ont vu qu’en première période, c’est du foutage de gueule. Oui, sa seconde période est bonne, Mais est-ce qu’on a le droit d’en demander plus à un joueur comme Neymar ? C’est un joueur qui doit emmener les autres, » a estimé Rothen sur les ondes de « RMC. »