Consultant pour « RMC », Jérôme Rothen croit encore en Lionel Messi et il reste patient avec l’international argentin. Il le voit rapidement s’adapter au jeu parisien et à notre Ligue 1.

« On a le droit d’être déçu par l’apport de Messi au PSG. Car c’est le meilleur joueur sur la planète foot. Avec lui, on met la barre tout en haut. On veut qu’il fasse des différences à chaque match. Ce n’est pas trop le cas à Paris pour l’instant. Mais je suis indulgent avec lui. Car il a changé d’environnement et de statut l’été dernier. Il a des circonstances atténuantes. La gestion de Pochettino n’est pas évidente avec Messi, mais il doit lui trouver une meilleure position. Messi doit retrouver l’axe et sa liberté. » Explique-t-il.

Avant de poursuivre : « Après, Messi n’est pas fini. Si tu reprends les dernières saisons de Messi avec le Barça, effectivement il n’a plus les cannes pour faire beaucoup d’efforts, avec un gros volume de jeu. Avant, il éclaboussait les matchs grâce à son talent et à son rythme. L’année dernière, au Barça, au bout de huit matchs il est à un seul but. Et il a fini à 30 buts ! Ok, il était à Barcelone, dans son club, sa ville. Mais il peut se passer la même chose à Paris. Il faudra juste qu’il arrive à gérer son adaptation. »