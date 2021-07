Consultant et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen n’est pas tendre avec Leonardo et il trouve que son retour au club, en tant que directeur sportif est aujourd’hui un échec.

« Ça a très bien fonctionné au début. Le président s’est dit que Leonardo allait prendre tout ça en charge et qu’il allait prendre un peu de recul. Ce qu’il a fait. Même dans les interviews, on ne l’entendait plus Nasser. Leonardo avait des missions. A l’arrivée, pour moi son retour est un échec. Surtout sur un point essentiel : il n’a rien changé à l’ambiance du vestiaire. Il a laissé le pouvoir à certains comme Neymar qui est un grand joueur et à d’autres qui ne sont pas des grands communicants et qui, surtout, n’ont pas une grande conscience professionnelle concernant la récupération invisible. Pour moi, c’est problématique. » A-t-il exprimé dans l’After foot sur « RMC ».