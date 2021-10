Jérôme Rothen n’apprécie absolument pas le discours de Neymar Jr. qui a lancé l’idée de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2022.

« Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais j’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça, » a-t-il déclaré au micro de « RMC. » ce lundi soir.

Rappelons que le Brésilien s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2025 il y a quelques mois et le consultant souhaite le voir aller au bout de son contrat. Affaire à suivre…