Jérôme Rothen est revenu sur le mercato hivernal du Paris Saint-Germain et comme à son habitude, il ne se montre pas très tendre avec le club de la capitale et son directeur sportif Leonardo.

Voici ses propos dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur « RMC. » Ils auraient pu faire venir beaucoup de joueurs parce que financièrement, ce n’est pas un problème. Le PSG a un effectif pléthorique. Si tu rajoutes un ou deux joueurs, ça devient injouable pour Pochettino. Le PSG est armé. Mais le PSG n’arrive pas à vendre. Il faut trouver une porte de sortie. Les joueurs ne veulent pas partir. Leonardo est le problème central du PSG. Il achète et nous on peut le faire aussi, mais par contre pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. »

Avant de poursuivre : « Leonardo est responsable de tout ça dans la façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs. Icardi est l’erreur de Leonardo par exemple. Il fallait le mettre devant ses responsabilités et ne pas aller dans son sens», a expliqué l’ancien milieu de terrain du PSG. Le club de la capitale n’a enregistré aucune arrivée cet hiver. » Pour rappel, le PSG a été très calme et seul, trois joueurs ont quitté le club en la personne de Bandiougou Fadiga transféré et les prêts de Rafinha et Sergio Rico.