Présent à l’antenne de RMC ce jeudi, Jérôme Rothen est revenu sur le fameux crachat d’Angel Di Maria sur Alvaro Gonzalez. Un geste qui a déjà valu 4 matchs de suspension à l’attaquant du PSG.

Il y a deux semaines face à l’Olympique de Marseille (0-1), Angel Di Maria s’est illustré pour un geste peu académique : un crachat en direction du défenseur marseillais, Alvaro Gonzalez. De quoi mettre en rogne l’ancien Parisien Jérôme Rothen, qui n’a hésité à fracasser l’Argentin au micro de RMC.

« Il y a des insultes, mais il y a aussi des actes et des gestes. Le crachat de Di Maria, ce n’est pas possible, comme la claque de Neymar, ce n’est pas possible. Cracher vers l’adversaire qu’il le touche ou pas, il faut arrêter de dire qu’il n’a pas voulu viser, c’est l’intention. Ce n’est pas possible. En terme d’image, et encore plus quelqu’un comme Di Maria au PSG, c’est épouvantable. »