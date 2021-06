Actuellement a l’Euro 2020 avec la sélection des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum, 30 ans a signé au Paris Saint-Germain. Pour Robert Pires, c’est une arrivée qui va bien du bien au milieu de terrain du Paris Saint-Germain

Buteur et auteur d’un très bon match lors de la victoire, 3-2, des Pays-Bas contre l’Ukraine lors du match d’ouverture d’ouverture du groupe C lors du championnat d’Europe. Georginio Wijnaldum a séduit, le champion d’Europe 2000 comme il l’explique dans les colonnes du Parisien : « Physiquement, il est au top. Il est dans une sorte de progression et le match de dimanche le confirme : c’est un joueur extrêmement important. Comme je l’ai dit à l’antenne, c’est une très très belle recrue pour le PSG. »

Le néerlandais a joué 38 matchs de Premier League avec Liverpool cette saison avant d’annoncer son départ à l’issue de son contrat.