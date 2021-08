Quelques heures après la présentation de Lionel Messi au Parc des Princes, le journaliste Daniel Riolo s’en prend à Kylian Mbappé et sa communication qu’il trouve désastreuse.

« Ça fait des mois que Mbappé tourne autour du pot. Des mois qu’il prépare sa ‘com » ! Résultat ? Les supporters du PSG en ont marre de son indécision. Les supporters français détournent le regard. Et il va peut-être quitter le pays dans l’indifférence. Mbappé veut partir. Depuis des mois. Il s’est embrouillé avec Leonardo et a même demandé son départ, sorte de condition factice pour rester au club. Comme le fameux recrutement qui devait être à la hauteur, ou à ‘sa’ hauteur. Mais mon grand, si tu veux partir, dis le ! Annonce que tu as un plan de carrière. Sois franc, honnête. Enfermé dans une com’ qui n’a pas de sens, Mbappé a pris un gros coup de pression de la part de son président lors de la présentation de Messi. Tu voulais un bon recrutement ? Tu l’as. Et maintenant tu fais quoi ? (…) Mbappé est en train de se faire manger par son ego », a fustigé Riolo sur les ondes de « RMC. »