Daniel Riolo est déçu par les performances de Lionel Messi et son match hier soir face à l’AS Monaco en Ligue 1.

« Messi n’avance plus. J’attends tout de Mbappé. Il est devenu tellement fort qu’on attend toujours plus, sinon on est déçus… Il peut faire un match encore meilleur contre Monaco. Il a pas mal de déchets. Il y a plein de fois où il pouvait faire mieux. Parfois, il pourrait donner dans le couloir alors qu’il préfère donner en arrière. Des fois, il peut avancer encore plus avec sa course, au lieu de donner des ballons à Messi. On est d’une exigence sans limite avec Mbappé. Je ne le critique pas, mais je sais qu’il peut faire encore mieux. » A expliqué le journaliste sur les ondes de « RMC. »