Arrivé à Paris en provenance de Schalke 04 en Allemagne il y a quelques temps, Thilo Kehrer n’a pas forcément convaincu. Malgré tout celui qui a reçu pas mal de critiques depuis son arrivée pourrait filer au Bayern Munich lors de ce mercato.

L’occasion parfaite pour Daniel Riolo de mettre de l’eau dans son vin et défendre l’international allemand. « J’ai comme dans l’idée qu’on constatera bientôt que Kehrer n’est pas l’énorme pipe qu’on a dit, et qu’en fait, le foot est une affaire de contexte. Au PSG il n’a pas été bon, je ne peux pas dire le contraire. J’avais dit une fois que je ne le trouvais pas aussi nul que ça et que techniquement c’était un bon joueur, ça avait fait marrer pas mal de gens, » a constaté le journaliste sur RMC.

Avant de poursuivre : « Il s’est raté au PSG parce que la tête a vrillé. Il ne sait jamais vraiment remis du match contre Manchester United. Relancer sa carrière, c’est la meilleure chose qu’il peut faire. Le Bayern c’est un contexte qui lui sera plus favorable. Il est encore très jeune. »