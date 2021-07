Daniel Riolo n’apprécie guère l’attitude de Kylian Mbappé qui aurait pris la décision de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine et partir libre en 2022.

Le journaliste de « RMC » n’a pas mâché ses mots et souhaite que le champion du monde 2018 fasse ses valises si la situation en club ne lui convient plus. « La situation est devenue totalement grotesque. Ça fait six mois que ça traîne, et le père ne veut plus parler à Leonardo, et Nasser Al-Khelaïfi prend le dossier, et lui a envie de se barrer… Il a envie de partir ? Et bien au revoir monsieur. Ça fait six mois que Mbappé fait la danseuse devant le club », a fustigé Riolo. Avec la volonté de conserver Mbappé sur le long terme, le PSG donne toujours sa priorité à une prolongation du natif de Bondy.