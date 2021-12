Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’à la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, se rapproche d’un départ vers le Real Madrid mais le club de la capitale va tout tenter pour prolonger sa star. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo explique l’unique condition pour que la natif de Bondy porte encore le maillot rouge et bleu.

L’état-major du PSG souhaiterait absolument prolonger le bail du prodige français, mais se heurterait, selon Daniel Riolo, a plusieurs désirs de la star de 22 ans, dont un majeur : « C’est un immense bordel ! On ne peut même pas imaginer le bordel qu’il y a au Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé qui menace de se barrer, qui a déjà dit : « Je m’en vais si je n’ai pas le plus gros salaire du club ». Il veut le plus gros salaire du club, il le dit. Les seules pistes pour qu’il reste, c’est que ça ne soit pas cet entraîneur-là, que Leonardo, s’il peut se casser ça arrange tout le monde, et qu’il ait le plus gros salaire du club. Mais ça va être compliqué d’avoir le plus gros salaire du club aujourd’hui. Je veux bien que le PSG soit capable d’éclater tous les compteurs. Mais après il y a Neymar qui va pleurer en disant : « Mais je suis deuxième, moi. Il y a un problème. Dites-moi comment on s’en sort. Allez voir l’émir du Qatar et discutez avec lui. »