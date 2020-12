Sorti sur civière dimanche dernier face à l’OL, Neymar ne devrait finalement pas être absent très longtemps. Un soulagement pour Thomas Tuchel qui espère récupérer la star du Paris Saint-Germain le plus vite possible.

Après le match et la victoire 2-0 contre le FC Lorient hier soir en Ligue 1, le technicien allemand a ouvert la porte à un retour de Neymar dès dimanche face au LOSC pour un énorme choc dans cette Ligue 1. « Pour Ney, on va tout essayer. C’est la bonne nouvelle, je ne peux pas dire : ‘non il ne joue pas contre Lille’. C’est possible, on va tout essayer mais pour l’instant, je ne sais pas s’il peut », a fait savoir le coach parisien. Il pourrait donc avoir son cadeau de Noël avant l’heure.