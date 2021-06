Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et l’influent agent, Mino Raiola, se sont rencontrés à Nice afin d’évoquer l’avenir de plusieurs joueurs dont Paul Pogba, actuellement à l’Euro 2020 avec l’Équipe de France.

Le mercato du vice champion de France s’annonce palpitant après le milieu de terrain, Georginio Wijnaldum et prochainement le gardien de but de la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma. Le club pourrait attirer le latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi. Selon, Mohamed Bouhafsi, journaliste Rmc Sport, Nasser Al-Khelaifi, président et Mino Raiola, agent de joueur se sont rencontrés à Nice. S’il était question de Moise Kean et du départ du latéral gauche, Mitchel Bakker. Les deux hommes ont évoqué l’avenir de Paul Pogba. Le milieu de terrain ne souhaite pas prolonger à Manchester United. Si au départ le vice champion d’Angleterre, ne souhaitais pas libérer son joueur a changé d’avis afin d’éviter r un départ à l’issue de son contrat. Le journaliste ajoute que les Reds Devils demandent minimum 80 millions d’euros pour Paul Pogba.

En attendant, celui que l’on surnomme la pioche dispute l’Euro 2020 avec l’Equipe de France et affronte la Hongrie, demain à 15h.