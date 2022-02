Marquinhos est cash : le PSG n’est clairement pas le favoris face au Real Madrid. Des mots forts, alors que le club de la capitale jouera les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi face à l’équipe madrilène.

« Paris plus fort que le Real ? Je vais dire non. Même si on a de grands noms, des joueurs qui ont été champions, des joueurs qui ont de l’expérience, je pense que Madrid vient avec plus de confiance, de meilleures performances mais tout est possible dans un match comme ça », a déclaré le défenseur central Marquinhos dans une interview accordée à Téléfoot.

