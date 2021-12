Ce mardi soir, Karim Benzema a reçu le trophée AS du joueur de l’année. Après cette cérémonie, l’attaquant madrilène a adressé un message au Paris Saint-Germain.

Ce sera l’affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, PSG-Real Madrid. Cette rencontre qui s’annonce palpitante entre les retrouvailles de Sergio Ramos avec son club de « toujours », le retour de Messi au stade Santiago Bernabeu et bien sur Kilian Mbappé face à son potentiel futur club. En tout cas, cette rencontre a déjà commencé dans la presse. Après avoir reçu son trophée AS du joueur de l’année récompensant son année 2021 exceptionnelle, Karim Benzema a envoyé un message limpide au club francilien. « Nous devons gagner tous les matchs pour gagner la Ligue des Champions. Nous savons que le PSG est une grande équipe, mais nous pouvons nous imposer. C’est un match que tout le monde veut jouer. Nous irons pour gagner le match aller et le match retour. Nous voulons soulever la Ligue des Champions », a déclaré l’international français.