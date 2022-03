24 heures après l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8e de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bernabeu, certains n’ont toujours pas digéré cette grosse désillusion. C’est notamment le cas de Jérome Rothen, qui n’a pas hésité a fustiger Neymar et Messi dans son émission Rothen s’enflamme.

La pilule est dur à avaler pour les supporters parisiens. Au lendemain d’une énième remontada, nombreux sont ceux qui tentent de chercher des responsables. Certains s’en prennent à Mauricio Pocchettino, certains à Leonardo, d’autres aux deux. Mais selon l’ancien parisien Jérome Rothen, les principaux coupables sont Neymar et Messi, au contraire de Mbappé qui, selon le chroniqueur RMC, a été l’un des seules satisfactions du PSG lors de cette double confrontation.

« Les responsables de cette défaite, pour moi, sont Neymar et Messi. C’est à eux de prendre leurs responsabilités ! Quand Leonardo les recrute et qu’il nous les met tout là-haut, ce sont des légendes du club, ils ont leur statut et ils sont payés pour ça ! Donc à qui tu t’en prends ? Je ne m’en prends pas à Verratti, à Danilo, à Paredes ou à Mbappé, je m’en prends aux deux autres, aux deux mercenaires ! Messi est une fraude. J’ai honte de parler de Messi comme ça, mais c’est la réalité ! Mercredi, il marche sur le terrain. Il a fait des efforts de 10 mètres ! Modric l’a mis dans sa poche ! L’autre – ça m’énerve tellement de citer son nom – il a perdu tous ses ballons ! Depuis qu’il est là, c’est du foutage de gueule ! Il a disputé moins de 50 % des matchs du PSG et quand il est là on va lui trouver des excuses en disant qu’il revenait de blessure ? Non, il n ‘y a pas de temps, c’était contre le Real qu’il fallait être là mon coco. Messi, stop ! Neymar, stop ! », a balancé le consultant de RMC.