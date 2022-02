Pour Ginola, le Real Madrid n’a presque aucune chance demain soir sans Karim Benzema.

Alors que le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid aura lieu demain soir (21h) au Parc des Princes, la presse espagnole a pris la température auprès d’un ancien Parisien. Interrogé par AS, David Ginola a assuré que ce PSG est capable de battre tout le monde, surtout sans Karim Benzema en face.

« Du côté de Madrid, reste à savoir si Benzema jouera ou non. Ça peut être un point clé car c’est le capitaine et l’élément capital du vestiaire maintenant. Le PSG peut battre tout le monde vu tous les joueurs talentueux qu’il a dans son effectif et évidemment, le Real n’est plus l’équipe des Galactiques. Ça reste le Real et ils n’ont pas de mauvais résultats cette saison. Ça va être un grand match, tout peut se passer. »