L’Espagnol est toujours convalescent et les fans du PSG s’impatientent. Il n’a pas disputé un seul match de la saison…

Si la signature de Sergio Ramos, avant celle de Messi, a suscité l’enthousiasme à Paris, les blessures constantes de l’ancien Merengue ont fini par inquiéter les fans du PSG. Depuis son arrivée dans la capitale française en juillet, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a pas encore porté son nouveau maillot et personne ne peut encore donner de date exacte pour le retour de l’international espagnol.

Sergio Ramos a d’abord souffert de douleurs musculaires fin juillet, qui l’ont poussé sur la touche pendant toute la présaison et les premiers matchs de Ligue 1. Le PSG avait initialement indiqué qu’il reviendrait après la trêve internationale de septembre. Cependant, une nouvelle blessure, au mollet cette fois, l’a renvoyé à l’infirmerie.

Jusqu’à présent, le PSG n’a pas été en mesure de confirmer dans un rapport médical la date exacte du retour de son défenseur et sa présence ce week-end contre Rennes est quasi impossible. Bien que l’objectif de Ramos soit de jouer dès que possible, Mauricio Pochettino et le staff médical ne veulent pas prendre de risques et ne lui donneront pas de temps de jeu tant qu’il ne sera pas remis à 100% de sa blessure au mollet.