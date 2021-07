Nouvelle star du PSG, l’Espagnol explique pourquoi il a choisi de porter le numéro 4.

C’est désormais officiel, Sergio Ramos est un joueur du PSG. Accueilli par de nombreux supporters du club de la capitale ce mercredi après-midi, le défenseur central espagnol de 35 ans est donc la troisième recrue parisienne cet été après Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Achraf Hakimi (Inter Milan). L’ancien capitaine des Merengues portera le numéro 4 sous les couleurs du club entraîné par Mauricio Pochettino.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du PSG, Sergio Ramos a expliqué pourquoi il avait choisi ce numéro : « Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m’a poursuivi, m’a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel », a-t-il confié.