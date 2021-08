Ce samedi, le Paris Saint-Germain se rend au stade de l’Aube pour y défier le promu troyen dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

Pour ce match, Mauricio Pochettino devra faire sans Idrissa Gueye et le défenseur central espagnol Sergio Ramos. L’international espagnol “en phase de reprise progressive sur le terrain suite à une lésion du solaire du mollet gauche.” Pour Gueye, il poursuit sa phase de reprise après avoir contracté le Covid il y a quelques jours. Sans surprises, les derniers vacanciers – Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar Jr et Ángel Di María – ne seront pas disponibles pour ce match. Alexandre Letellier et Colin Dagba sont en phase de reprise.