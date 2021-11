Si les images du retour de Sergio Ramos à l’entraînement ont fait le tour des réseaux sociaux, celui-ci n’a pas disputé le match du PSG face à Lens ce samedi (3-1). Invité à s’exprimer sur l’ancien du Real Madrid, Mauricio Pochettino est monté au créneau.

« Une absence au dernier moment ? Au dernier moment ? Pourquoi vous dites ça ? Vous pensez trop, vous pensez trop. Son retour ? Je ne sais pas. L’important c’est son évolution. C’est une chose d’être disponible pour s’entraîner avec le groupe, c’en est une autre d’être au niveau en compétition et d’avoir toutes les conditions réunies pour jouer. Mais je trouve qu’il est de très bonne humeur, qu’il a un très bon état d’esprit. J’espère qu’il pourra être dans le groupe le plus rapidement possible pour aider l’équipe comme nous le souhaitons.

Mais s’il vous plaît, arrêtez de trop penser parce que c’est notre travail. Son retour à l’entraînement ? Oui, pendant trois jours, seulement trois jours. C’est une période très réduite. Nous ne devons pas trop forcer avec lui, nous devons y aller en fonction de ses sensations et espérons un retour dans le groupe le plus vite possible. C’est notre souhait », a recadré le coach argentin au micro de Prime Vidéo.