Interrogé par la presse française, Sergio Ramos conseille à son nouveau coéquipier de rester au moins une saison à Paris.

Nouvelle recrue phare du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’a pas pu éviter les questions au sujet de son nouveau coéquipier Kylian Mbappé lors de ses premiers entretiens face aux médias français. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2022, le buteur de 23 ans n’a pas encore pris la décision de prolonger et il est toujours étroitement lié avec le Real Madrid.

« Ce que je conseille à Mbappé ? Je lui conseille de rester au PSG. Je ne suis personne pour décider du futur de Kylian mais je veux qu’il reste. Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l’un d’eux, comme Neymar. Tous les trois on peut accomplir de très belles choses. Je ne dirais pas cela si vous j’étais au Real? Évidemment. Mais je pense à mon équipe et mon équipe c’est le PSG, maintenant, et je veux avoir les meilleurs joueurs. Madrid est l’un des meilleurs clubs du monde. Historiquement, le meilleur. Pour moi, les grands joueurs doivent y aller. Mais maintenant je le veux dans mon équipe. Je veux gagner et pour cela j’ai besoin de lui à mes côtés. »