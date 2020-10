Nouvelle recrue du PSG cet été, le défenseur romain Alessandro Florenzi s’est exprimé pour la première fois devant les journalistes français en conférence de presse.

Présent en conférence de presse, après la large victoire du PSG contre Angers (6-1), le latéral italien Alessandro Florenzi, auteur d’un match fantastique, en a profité pour faire le bilan de ses premières semaines sous ses nouvelles couleurs.

« Avec Thomas Tuchel, nous nous sommes parlé tout de suite après ma signature. Avant, je n’avais échangé qu’avec Leonardo qui m’avait présenté le club et ce qu’il attendait de moi. On s’est parlé avec le coach et nous sommes tous les deux très heureux de ma venue à Paris. J’aime plutôt le jeu porté vers l’avant. Mes caractéristiques s’expriment mieux dans le camp adverse. Le coach veut ce type de latéral et je pense être la personne la plus adaptée pour répondre à ses attentes. »