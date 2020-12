Formé à Pescara, Marco Verratti a toujours été une source de convoitises en Serie A. Alors qu’il évolue sous les couleurs du PSG depuis 2012, une multitude de clubs italiens souhaiterait que sa pépite revienne sur ses terres. Une hypothèse que son agent Mino Raiola a balayé d’un revers de main lors d’un entretien pour Tuttosport.

Marco Verrati est l’élément-clé du milieu de terrain parisien. Avec sa vista et sa qualité de passe chirurgicale, l’Italien a un impact immense dans le jeu et sur ses partenaires. Sans lui, et cela s’est vérifié à de multiples reprises cette saison, le PSG n’affiche pas le même visage. Force tranquille, l’Italien, petit par la taille mais grand par le talent, fait un bien fou à ses coéquipiers par sa simple présence. Nul doute qu’il aura son rôle à jouer lors du match décisif ce soir en Ligue des Champions contre Istanbul, synonyme, en cas de victoire, de qualification au sommet du groupe H pour les huitièmes de finale.

Et des grands matches, le talentueux milieu de terrain risque d’en jouer encore un grand nombre dans la capitale si on se fie à la dernière sortie de son agent Mino Raiola. Questionné lors d’un entretien pour Tuttosport sur l’avenir du « Petit Hibou », Raiola s’est montré catégorique sur le sujet. « Verratti en Serie A ? C’est difficile car Marco a quelqu’un qui l’estime beaucoup au PSG : le propriétaire qatari. C’est leur chouchou, ils en sont amoureux. »

Déniché par le flair de Leonardo sur les pelouses de Serie B à Pescara, l’international italien avait rejoint la Ville des Lumières en 2012, en même temps qu’un certain Zlatan Ibrahimovic. Associé régulièrement à l’Inter mais surtout à la Juventus depuis son explosion sur le devant de la scène, Verratti est fantasmé en Italie. « Si Verratti décide de partir, il partira. Mais ce n’est pas le cas, il est heureux à Paris » a surenchéri son agent Raiola.

L’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc du club de la Vieille-Dame n’y changera rien. Le maestro italien du PSG n’est pas près de quitter son club à court terme. Une nouvelle qui devrait rassurer les supporters parisiens.