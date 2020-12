Pierre Ménès revient sur la très belle performance du Brésilien Rafinha hier soir avec le Paris Saint-Germain face à Montpellier en Ligue 1. L’ancien du Barça impressionne le journaliste.

« Rafinha, il pue le foot, avec ses contrôles orientés pour éliminer un adversaire et sa qualité de passe. Effectivement, je ne pense pas qu’il sera titulaire en Ligue des Champions, mais quand on voit comment il est rentré à Manchester où il a fait la passe décisive à Neymar sur le troisième but, je pense que c’est un joueur qui va prendre de plus en plus d’importance dans la rotation du PSG. Il y aura pas mal de matchs de Ligue 1 sans Marco Verratti », a déclaré le consultant de la chaîne cryptée à l’issue de la rencontre.