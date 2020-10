Déjà habitué à jouer avec Neymar au FC Barcelone, Rafinha s’est très rapidement acclimaté au vestiaire du Paris Saint-Germain.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Rafinha se sent déjà comme chez lui à Paris. De nouveau titulaire hier lors de la victoire face à Dijon (4-0), il en a profité pour donner son ressenti sur ses premières semaines à la presse.

« Je n’étais pas nerveux pour mes débuts, mais j’avais hâte de rejouer. Lors de ma préparation avec Barcelone je ne pouvais pas jouer à cause de mon transfert en cours. Contre Nîmes c’était mon premier match depuis longtemps, c’était donc une vraie joie ! On a joué dans un système que je connais bien, donc ça n’a pas été difficile pour moi de m’adapter sur le terrain. L’ambiance à l’intérieur du vestiaire est très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis des années. Je me suis bien adapté lors de ces premiers jours qui ont été très agréables car mes nouveaux coéquipiers m’ont très bien accueilli. Tout s’est passé très vite, et je dois remercier les joueurs et l’entraîneur de m’avoir expliqué comment le club fonctionne lors de ces premières semaines. »