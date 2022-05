En manque de temps de jeu au PSG, Mauro Icardi aurait toujours deux pistes sérieuses venant d’Italie.

Véritable flop cette saison au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (29 ans) ne devrait pas poursuivre son aventure en Ligue 1. Pisté notamment par les Gunners d’Arsenal, l’Argentin aurait pris la décision de revenir en Italie à en croire les informations d’Ekrem Konur. Le journaliste précise que trois cadors de Serie A suivent avec attention la situation d’Icardi : le Milan AC, Naples et la Lazio.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 et aujourd’hui estimé à environ 28 millions d’euros, Mauro Icardi aurait toutefois fixé une condition à son départ cet été : rejoindre un club qualifié en Ligue des champions. C’est notamment le cas du Milan AC et de Naples, mais pas de la Lazio de Maurizio Sarri, 5e de Serie A et trop loin de la dernière place qualificative occupée par la Juventus Turin. Sauf retournement de situation, le Milan et Naples seront donc les deux destinations possibles de Mauro Icardi cet été.