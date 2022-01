D’après une enquête menée par Semrush, le nom de Lionel Messi aurait été plus recherché par les internautes français que celui de Kylian Mbappé.

Bien que le joueur le plus décisif et le joueur le plus important du PSG est Kylian Mbappé, Lionel Messi reste le plus populaire. Malgré ses débuts très timides en Ligue 1, le septuple Ballon d’Or aurait comptabilisé plus de recherches sur le Web que son coéquipier français, de la part des internautes français, selon le spécialiste mondial du marketing digital Semrush.

En effet, le nom de Lionel Messi a été recherché plus d’un million de fois (1 093 400) par mois sur l’année 2021. Une longueur d’avance sur Kylian Mbappé, qui comptabilise 823 100 recherches mensuelles (en France).