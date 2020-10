Le PSG a publié le groupe définitif des joueurs inscrits pour la réception de Manchester United, ce soir au Parc des Princes pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions.

Neymar et Di Maria sont bien là en attaque, ainsi que Sarabia, Mbappé et Kean. Tuchel aura donc la possibilité de constituer une équipe presque-type sur ce front, à l’exception d’Icardi. Au millieu de terrain, plusieurs bonnes surprises également puisque Draxler et Pereira, qui étaient incertains, sont dans le groupe. Tuchel devra néanmoins faire sans Verratti, comme prévu. En défense, Marquinhos qui était également incertain est bien dans le groupe.