Ils n’auraient aucun temps de jeu s’ils devaient rester dans l’effectif. Ils vont donc partir.

Rafinha n’a plus aucun espoir de s’imposer au milieu de terrain après le recrutement de Wijnaldum. Il est prié de faire ses valises. Pablo Sarabia n’aurait pas davantage de minutes en attaque avec un nouveau système à trois défenseur pour incorporer Sergio Ramos, et donc moins de turnover devant. L’Espagnol va également devoir aller voir ailleurs. Même combat pour Sergio Rico. Pas question de conserver un « deuxième gardien » lorsque la concurrence se profile pour la place de numéro 1 entre Navas et Donnarumma. Enfin, mais c’est le moins certain des partants, Mauro Icardi pourrait également être transféré. Là encore, le système à trois défenseur semble le condamner, puisqu’il va de soi que Neymar et Mbappé seront des titulaires indiscutables.