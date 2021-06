Ancien président du Paris Saint-Germain entre 2006 et 2008, Alain Cayzac a rendu un bel hommage à Nasser Al-Khelaïfi pour son travail à la tête du club parisien.

« Je vais paraître Bisounours mais je le trouve remarquable. Il est élégant, fin, intelligent et il a la main sur le club malgré la distance. La première fois que je l’ai vu, il m’a invité à prendre un thé rue de Rivoli. En dix minutes, j’ai eu le coup de foudre. Il prononçait des mots intelligents, mesurés et avec beaucoup de tact. Je suis devenu un défenseur du Qatar à partir du moment où ils ont décidé de rester au Parc des Princes. Si le PSG avait déménagé au Stade de France, j’aurais considéré que les racines de mon club étaient détruites. Finalement, ils ont réaménagé le Parc. Là, je me suis dit : « Ils ont compris. » A-t-il déclaré dans les colonnes du « Parisien. »