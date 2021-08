Consultant pour la télévision français, Jérôme Alonzo n’arrive pas à se remettre de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au club.

Tout comme avant l’arrivée du champion d’Europe au club, Alonzo n’arrive toujours pas à comprendre ce choix de la part des dirigeants et il se monte très critique. « Respect d’un joueur qui en deux saisons t’a amené en finale puis en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a fédéré un vestiaire malade, qui a l’adhésion de tout le monde, qui est un guide, une fierté, qui a un côté solaire qui rejaillit sur l’équipe… Si Donnarumma avait été prêté deux ans, il n’y aurait eu aucun débat. Mais là… Je ne cautionne pas, mais alors pas du tout ! » a pesté l’ancien gardien dans les colonnes du journal Le Parisien.

Avant de poursuivre : « Honnêtement, c’est de l’irrespect vis-à-vis d’un cadre et d’un gardien qui t’a tout donné, tout apporté. Parce que j’insiste bien : factuellement, Keylor Navas a fait changer le club de dimension. Et tu le remercies en lui mettant un futur phénomène dans les pattes ? Je suis très très en colère pour lui. Ça me rend fou. Quand est-ce que mon club va apprendre de ses erreurs et grandir ? »