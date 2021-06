Actuellement entraîneur-adjoint de la Belgique, Thierry Henry a donné son avis sur l’avenir de Kylian Mbappé avec le PSG.

« Mbappé, c’est le genre de gars qui peut transformer un match nul en victoire, une défaite en match nul et parfois une défaite en victoire. Il a ce talent. Avoir un joueur comme lui est tout simplement incroyable. Non seulement ce qu’il peut faire, mais à quel point il est intelligent avec le ballon. Il utilise son cerveau quand il joue et j’aime ça chez lui. Nous sommes si heureux qu’il soit Français », a indiqué l’ancien coach de Monaco dans Goal.

Avant d’évoquer son avenir : « Son avenir au PSG ? D’abord et avant tout, j’ai un immense respect pour le PSG et ce qu’il a accompli, donc pour moi, il serait injuste de parler de partir ou de ne pas partir. Quoi que Kylian Mbappé veuille accomplir, s’il y réfléchit, il semble qu’il le fera. J’espère juste qu’il pourra rester sans blessure et que nous pourrons avoir le luxe de le regarder très longtemps parce qu’il est spécial. »