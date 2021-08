L’entraîneur du Paris Saint-Germain a livré ses premiers mors concernant l’adaptation de la Pulga avec sa nouvelle équipe.

« Ce que Lionel Messi apporte, tout le monde le sait. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ce que représente sa présence ici avec nous. C’est très positif. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Son intégration est très bonne et très rapide. Nous sommes satisfaits de lui et de la façon dont tout le monde travaille ici. La connexion a été très rapide avec ses nouveaux coéquipiers. On sent qu’il y a un bon feeling dans le vestiaire avec tous ses coéquipiers. Quand il y a du talent, on voit forcément ce type de connexions, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je suis très content de son adaptation et de sa connexion avec les autres joueurs, » a lancé le coach argentin avant le déplacement à Brest vendredi soir, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.