Grand amoureux de Lionel Messi, Omar Da Fonseca est venu au secours de la superstar du PSG.

Critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a encore déçu mardi soir face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions. Toujours fan de son compatriote argentin, Omar Da Fonseca a tenu à prendre la défense du septuple Ballon d’Or au micro de RMC.

« Il a dribblé tellement d’adversaires qu’on aimerait qu’il dribble le temps. Ce n’est pas gagné. Il a tellement habitué les gens à des choses impossibles. Tout le monde veut jouer comme Messi mais lui joue comme personne. Il commence maintenant à jouer comme tout le monde. Il fait certaines choses plus prévisibles mais pour moi, ça reste un génie. Il a donné tellement d’envie et de désir qu’on veut qu’il casse tout le temps la baraque. Je trouve qu’il progresse. Et le jour où il faudra écrire sur son talent, ça ne rentrera pas dans une encyclopédie. Quand il va arrêter, les poteaux de corner et les ballons vont pleurer. »